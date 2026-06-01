Праздник экстремального спорта для всей семьи: На открытие экстрим-сезона в Екатеринбурге пришли 4000 человек

31 мая в спортивном квартале "Архангел Михаил" прошел большой семейный праздник, посвященный старту экстремального сезона и открытию нового скейт-парка спортивного проекта Русской медной компании "РМК Экстрим".В честь Открытия экстрим-сезона и открытия нового скейт-парка прошли соревнования по самокату, BMX и скейту "Кубок РМК Экстрим". Также в рамках мероприятия прошел чемпионат Свердловской области по самокату.

"У нас получилось уникальное мероприятие. Это настоящий городской праздник - к нам пришли около 4000 горожан всех возрастов и прекрасно проводили время, участвовали в разных активностях, мастер-классах и болели зарайдеров. И при этом - прошли серьезные соревнования, по итогам которых мы присуждаем ребятам спортивные разряды. Ведь спорт - это система и мы рады предоставлять возможность нашим уральским ребятам повышать свое мастерство и демонстрировать прогресс. Сегодня здесь спортсмены из 20 городов России, топовые райдеры нашей страны, которые показывают мастер-классы, заряжают энергией экстрима зрителей и мотивируют подрастающих спортсменов. Мы стремимся к тому, чтобы наши соревнования становились настоящим семейным праздником, где каждый найдёт интересы. И мы рады, что у нас получилось", - сказала директор РМК Экстрим Анна Веремеенко.

На мероприятие приехали 15 топовых райдеров России и мира. Это действующие чемпионы России и Европы, так, Ирек Ризаев - участник Олимпийских игр в Токио в дисциплине BMX-фристайл.

"Это здорово, что создаются такие парки. Они помогают популяризировать спорт. Мы это здесь прекрасно можем наблюдать, столько молодых райдеров имеют возможность кататься и отрабатывать трюки не где-то на ступеньках или бардюрах, а на профессиональных спотах. Это помогает им расти и развиваться, выходить на олимпийский уровень. Атмосфера парка наполнена энергией и драйвом, ведь каждый элемент площадки продуман до мелочей, создавая идеальные условия для тренировок и выступлений. Скейт-парк оборудован современными защитными покрытиями и специализированными зонами для безопасного изучения новых техник. Здесь хочется кататься. Я рад, что именно здесь в августе пройдет спартакиада сильнейших райдеров. Профессиональные спортсмены со всей России сюда приедут выступать и показывать свой уровень. Это будет зрелищно" , - сказал семикратный чемпион России, участник Олимпийских игр в Токио Ирек Ризаев.



На соревнования заявились более 250 спортсменов из 24 городов России и из Беларуси. При этом, впервые на мероприятиях "РМК Экстрим" прошли соревнования для юных райдеров – на беговелах и роликах. Открытие экстрим-сезона — это еще и праздник спорта для всей семьи. Для гостей была организована насыщенная программа с ярким театрализованным открытием, выступление кавер-группы, разными активностями и розыгрышем призов. На праздник пришли около 4000 гостей.