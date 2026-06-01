Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

На совещании под председательством Юрий Бурлачко депутаты ЗСК обсудили итоги отопительного сезона на Кубани

Руководитель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельную планерку, главной темой которой стало подведение итогов отопительного периода 2025 – 2026 годов на территории региона. К обсуждению также были приглашены председатель Контрольно-счетной палаты Кубани Сергей Усенко и министр регионального ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов.

Председатель ЗСК отметил, что, несмотря на то, что прошедшая зима была снежной и холодной, в целом сезон прошел без серьезных происшествий. При этом, Юрий Бурлачко подчеркнул, что это не отменяет необходимости тщательной подготовки коммунальных служб и топливно-энергетического комплекса к очередному осенне-зимнему сезону с учетом возможных погодных вызовов.

Министр ТЭК и ЖКХ доложил об итогах отопительного периода, завершившегося во всех муниципальных образованиях края 8 мая текущего года. Он сообщил, что в этом сезоне было зафиксировано только 10 значительных нарушений в работе систем теплоснабжения, что в 3 раза меньше, чем зимой 2024 – 2025 года. К прошедшему отопительному периоду было выделено более 5,1 млрд рублей, заменено 116 км теплосетей, еще порядка 120 км планируется заменить в этом году.

Также Денис Сорокалетов рассказал и о подготовке систем ТЭК и ЖКХ Кубани к следующему осенне-зимнему сезону. В 2026 году будет проведена модернизация 5 объектов теплоснабжения. На особом контроле профильного министерства остается и получение муниципальными образованиями края паспортов готовности – официальных документов, подтверждающих, что район выполнил необходимые требования для безаварийной работы систем теплоснабжения в отопительный период. С 25 мая по 21 сентября соответствующую проверку проходят все муниципалитеты Краснодарского края.

В ходе совещания председатель профильного комитета ЗСК Иван Тутушкин подчеркнул, что в прошедшем отопительном сезоне в отличие от предыдущего паспорта готовности получили все муниципалитеты региона. Парламентарий напомнил, что его комитетом совместно с представителями прокуратуры края, Контрольно-счетной палаты и Федеральной антимонопольной службы в марте этого года проведено совещание с муниципалитетами, которые не смогли реализовать мероприятия госпрограммы «Развитие ТЭК», с целью предотвращения повторных нарушений.

Юрий Бурлачко, переходя к обсуждению, напомнил, что в регионе по-прежнему, несмотря на активную модернизацию ТЭК и ЖКХ, остается большое количество котельных, работающих на твердом или жидком топливе. Спикер поинтересовался у министра - какие меры предпринимаются в регионе для перехода данных объектов на более экологичные и эффективные источники энергии.

Денис Сорокалетов отметил, что на газоснабжение в крае переведено 90% котельных, а оставшиеся расположены в населенных пунктах, которые пока не имеют доступа к голубому топливу. По словам министра, газификация данных территорий постепенно решает и проблему неэкологичных объектов ТЭК.

Также председатель ЗСК попросил министра дать оценку эффективности механизма концессионных соглашений в сфере строительства и модернизации объектов теплоснабжения. Денис Сорокалетов сообщил, с 2016 года в регионе заключено 16 концессионных соглашений и лишь одно из них не было реализовано в полной мере. Общая сумма инвестиций составила порядка 4,5 млрд рублей. В 2025 году в рамках концессий было модернизировано 25 объектов теплоснабжения.

«Несмотря на объективные трудности, в подготовке и организации отопительных сезонов в Краснодарском крае наблюдается положительная динамика. Основной упор в данном вопросе следует делать на привлечение частных инвестиций в модернизацию объектов топливно-энергетического комплекса. Главам муниципальных образований, где работа в данном направлении еще не начата, нужно в этот процесс активно включаться. Деятельность министерства ТЭК и ЖКХ всегда находится под пристальным вниманием общественности. В сегодняшних условиях главной задачей является сохранение текущих темпов развития отрасли. От этого зависят не только нормальное функционирование промышленных предприятий и объектов соцсферы, но и комфортные условия проживания кубанцев» – сказал, подводя итоги совещания, Юрий Бурлачко.

В завершение депутаты ЗСК приняли резолюцию с рекомендациями и предложениями по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса на Кубани.

Теги: юрий буралчко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, отопительный сезон, зск


