В санатории Барнаула у детей выявили вирусную инфекцию

Из детского санатория в Барнауле в инфекционное отделение госпитализированы несовершеннолетние. Кроме того, нескольким детям оказывается медицинская помощь амбулаторно.

СУСК по Алтайскому краю сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следствие назначит экспертизы с целью установления точного источника инфекции. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность и здоровье находящихся в санатории детей.