В Екатеринбурге мошенники похитили свыше 5,6 млн рублей через финансовую пирамиду

В Ленинском районном суде Екатеринбурга рассмотрят дело о мошенничестве по принципу финансовой пирамиды, в рамках которой у 42 потерпевших было похищено свыше 5,6 млн рублей. На скамье подсудимых окажется трое участников организованной группы, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба, в особо крупном размере".

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в период с мая 2024-го по сентябрь 2025 года 21-летний обвиняемый организовал преступную группу с целью хищения средств граждан. Соучастники уговаривали своих жертв инвестировать в цифровую платформу, обещая им высокий доход. Их убеждали в необходимости перечисления средств для оформления подписки в специальном программном обеспечении, якобы обеспечивающем получение ежедневной прибыли.

Преступная группа действовала по принципу "финансовой пирамиды": выплата вознаграждения потерпевшим осуществлялась за счет привлечения новых участников т.н. "клуба".

Потерпевшие в рамках уголовного дела заявили гражданские иски о взыскании с обвиняемых причиненного материального ущерба. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных участников преступной группы выделены в отдельное производство.