В Тарко-Сале четырехлетний ребенок погиб во время пожара

В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего на пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

31 мая в следственные органы поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Белорусская в Тарко-Сале. После эвакуации, в медицинском учреждении скончался малолетний, 2022 г.р. Второй несовершеннолетний, 2019 г.р., госпитализирован, ему оказывается помощь.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия. Причина смерти малолетнего будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Причина пожара будет установлена в ходе пожарно-технической судебной экспертизы.

Руководитель следственного управления Андрей Егоров поставил на контроль ход и результаты расследования.