Екатеринбург вошел в лидеры по голосованию по программе ФКГС

Екатеринбург вошел в топ лидеров среди городов страны по сбору голосов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". За благоустройство той или иной территории проголосовало уже 218 тыс. 140 человек. 120 тыс. голосов удалось собрать с помощью волонтеров проекта, сообщает пресс-служба города.

"Я здесь, чтобы сказать вам спасибо за вашу работу, - обратилась к активистам руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Марина Фадеева. - Мы с вами не только словом, но и делом доказываем, что Екатеринбург – лучший город, что наши волонтеры лучшие. Со вчерашнего дня уральская столица вышла в лидеры среди всех федеральных городов по сбору голосов".

Волонтеров, собравших с 22 по 29 мая наибольшее количество голосов, наградили подарочными сертификатами, а лучшим добровольцам и кураторам вручили билеты на концерт группы "Руки Вверх!".

Самыми успешными активистами этой недели стали Татьяна Сметанина, Детско-юношеский центр "Вариант" (450 голосов); Валерия Устьянцева, ДЮЦ "Вариант" (430 голосов); Александра Черкасова, ЦДЮ "Созвездие" (419 голосов); Полина Сазонова, ДЮЦ "Вариант" (412 голосов) и Евгений Меркушев, ДЮЦ "Вариант" (380 голосов).

Напомним, голосование за благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни" продлится до 12 июня. Отдать свой голос можно на Платформе обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров.

Найти добровольцев можно в парках-участниках голосования, в 15 торговых центрах Екатеринбурга (ежедневно с 16.00 до 20.00), а также на крупных городских мероприятиях: концертах, субботниках, фестивалях, спортивных турнирах. Узнать волонтеров можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Для подтверждения выбора они запрашивают только четырехзначный код из СМС – это отличает их от мошенников, которые требуют шестизначный код для входа в "Госуслуги".