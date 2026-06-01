Песков: Румыния не отреагировала на предложение Путина изучить обломки БПЛА

Москва не получала какой-либо реакции от Бухареста на слова президента РФ Владимира Путина об упавшем в Румынии беспилотнике. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, в ночь на 29 мая беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в румынском городе Галац. Позднее министр иностранных дел страны Оана Цою заявила, что есть подтверждения принадлежности беспилотника России. Румынские военные не стали перехватывать дрон, заявив, что при его уничтожении был риск ущерба для населения.

Путин, комментируя инцидент, заявил, что Россия готова провести объективное расследование и дать оценку произошедшему, если ей передадут объективные данные. Он отметил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза.