В Тюмени стартовал военно-патриотический марш личного состава ТВВИКУ по местам сражений дружины Ермака, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Участие в прохождениях на пароме принимают курсанты и преподаватели училища, а также центра "Аванпост". Марш начался на на тюменской набережной и продлится в течение семи дней по маршруту от Тюмени до Тобольска.



Паром пройдет по Туре, Тоболу и Иртышу в точности как шла дружина Ермака Тимофеевича больше четырехсот лет назад. Поход в Сибирь положил начало присоединению Сибирских земель к Русскому государству.



К участникам марша обратился заместитель начальника ТВВИКУ, Герой России гвардии полковник Рустам Сайфуллин. Он отметил, что вместе с курсантами в строю стоят офицеры, которые принимали участие в специальной военной операции, руководили подразделениями, воинскими частями, соединениями и обеспечивали передвижение наших группировок, в частности группировки "Центр".



Заместитель начальника ТВВИКУ полковник Михаил Багров пожелал офицерам и курсантам успешно выполнить поставленную задачу, рассказать жителям региона о богатой истории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и доблести инженерных войск.



В ходе марша пройдут военно-патриотические акции на мемориалах воинам, погибшим при защите Отечества, и выставки современных образцов инженерного вооружения и экипировки.