Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко рассказал о перспективах развития рыбоводства на Кубани

"На днях в Совете Федерации состоялись парламентские слушания по вопросам насыщения отечественного рынка рыбной продукцией глубокой переработки. Ситуация в одном из важнейших направлений АПК была проанализирована детально, начиная от объемов вылова рыбы и заканчивая показателями ее среднедушевого потребления. Актуальность темы очевидна - сегодня отрасль играет немаловажную роль в формировании продовольственного щита нашей страны. К тому же есть конкретное поручение главы государства Владимира Владимировича Путина Правительству по созданию условий для увеличения потребления россиянами рыбы и морепродуктов", - отметил в своих страницах в соцсетях спиккр ЗСК Юрий Бурлачко.

Сегодня Краснодарский край обладает всем необходимым для повышения производственных показателей в данном сегменте АПК, что позволяет Кубани вносить серьезный вклад в выполнение поставленной Президентом задачи. Ближайшие перспективы развития аквакультуры в субъекте и ход реализации профильного закона мы обсуждали буквально неделю назад, на майской сессии регионального парламента

"Безусловно, в рыбоводстве, как и в любой другой отрасли, существуют определенные проблемы. Но то, что она продолжает двигаться вперед - неоспоримый факт. Взять хотя бы некоторые цифры. Так, объем производства товарной рыбы - по большей части толстолобика, карпа, сазана, амура и форели - в регионе вырос. В прошлом году он составил свыше 9 процентов от всего ее производства в стране и свыше 35 процентов - в Южном федеральном округе. В то же время, всегда есть, к чему стремиться. Особый акцент хотел бы сделать на развитии так называемой марикультуры, хотя в последние годы занятому в ней бизнесу и пришлось столкнуться с рядом определенных трудностей", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель парламента Краснодарского края.

Рыба, устрицы и мидии - это реально востребованный на рынке товар.

"Наша задача - расширять рынок сбыта такой продукции, в том числе за пределами региона, а не ограничиваться исключительно локациями ее производства, при этом активно развивая инфраструктуру переработки в местах вылова рыбы, что, как справедливо заметили коллеги на парламентских слушаниях в Совете Федерации, способствует формированию приемлемой ценовой политики на конечный продукт для населения", - отметил спикер ЗСК.

Хорошим подспорьем для устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса является растущая год от года господдерджка.

"Так, по краевой госпрограмме развития сельского хозяйства в рамках регпроекта «Рыбохозяйственный субкластер» на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий рыбоводным предприятиям в 2024 году из федерального и краевого бюджетов было предоставлено немногим более 34 млн рублей, а в 2025 - уже более 70 млн рублей. Все очень просто - где вкладываем, там и получаем отдачу. И этому принципу, по возможности, мы будем следовать и в дальнейшем!, - дополнил Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлаччко, Парламенты ЮФО, Парламеты СКФО, рыба


