01 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Toyota отзывает 82 тысячи машин из-за опасного сбоя

Компания Toyota объявила об отзыве более 82 тысяч автомобилей марок Toyota и Lexus из-за проблем с электроникой. Как сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на Carscoops, инженеры нашли сбой в работе цифровой приборной панели. При запуске двигателя экран за рулем просто не включается и остается темным. Под сервисную кампанию попали внедорожники Land Cruiser, седаны Mirai, а также модели Lexus GX и UX 2024 и 2025 годов выпуска. Хотя Toyota официально больше не поставляет машины в Россию, эта техническая проблема касается владельцев новых авто по всему миру.

Из-за ошибки в программе 12,3-дюймовый дисплей не активируется после старта мотора. В итоге водитель не видит скорость, сигналы контрольных ламп и другие важные предупреждения. В компании пояснили, что такая неполадка нарушает правила безопасности, так как человек может не заметить поломку и вовремя не среагировать на опасность. Это серьезно повышает риск попасть в аварию. Производитель пообещал, что дилеры бесплатно обновят программное обеспечение на всех неисправных машинах в ближайшее время, чтобы вернуть приборным панелям работоспособность.

Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье удерживают лидерство на авторынке: здесь покупают каждую пятую новую машину в стране, а продажи растут быстрее среднероссийских показателей. Однако активнее всего спрос увеличивается на Урале - в Челябинской и Свердловской областях, где прирост составил 19% и 17% соответственно. 

