01 Июня 2026
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске риелтор получила срок за обналичивание маткапитала на 12 миллионов

В Челябинске риелтор получила серьёзный срок за обналичивание средств материнского капитала. Речь идёт о крупной сумме.

По версии следствия, преступление совершено в период с мая 2019 по август 2023 гг. Риелтор договорилась о "сотрудничестве" с директором кредитного потребительского кооператива КПК "Оптима Капиталь". Она помогала тем, кому полагался материнский капитал, обналичить деньги, и предоставила в социальный фонд документы, содержащие заведомо ложные сведения о предоставлении займов владельцам сертификатов для улучшения жилищных условий.

По этой схеме она "увела" по 24 сертификатам более 12 млн руб. Приговор – четыре года колонии общего режима. Злоумышленница взята под стражу в зале суда. Удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны. Ранее схожим образом наказан директор потребительского кооператива, сообщает прокуратура Челябинской области.

Теги: Материнский капитал, сертификат, деньги


