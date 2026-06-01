Экс-сотрудника Росгвардии в Екатеринбурге арестовали за убийство человека

Кировский районный суд арестовал бывшего сотрудника Росгвардии Александра Быкова, обвиняемого в смертельном ножевом ранении (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Инцидент произошел в квартире дома №11 по улице Сиреневый бульвар. По версии следствия, обвиняемый, применив нож, нанес потерпевшему удар в область грудной клетки, повредив сердце и другие внутренние органы. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Быкова под стражу по 30 июля 2026 года включительно. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.