Депутат Госдумы назвал главные мишени в случае войны с НАТО

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал в интервью "Ленте.ру", куда российские войска нанесут удары при прямой угрозе со стороны НАТО.

Депутат считает, что военные первым делом атакуют любые средства, которые несут ядерное оружие. По его мнению, армия должна подавить французские баллистические ракеты в подземных шахтах и британские атомные подводные лодки с ядерными боеголовками. Колесник подчеркнул, что Россия отслеживает эти цели по всему миру и уничтожит их сразу, как только противник совершит явное нападение.

Ранее эксперты телеграм-канала "Военная хроника" называли другой важный объект - систему трубопроводов Central Europe Pipeline System (CEPS). Эта огромная сеть длиной 5,5 тысячи километров снабжает топливом войска НАТО в Европе. Депутат подтвердил, что у страны есть возможности для таких ударов, но он ставит нейтрализацию ядерного арсенала на первое место.

Парламентарий уверен, что в случае полномасштабного конфликта необходимо лишить врага возможности применить самое опасное оружие. Поэтому российские силы сосредоточат огонь на пусковых установках и носителях зарядов, чтобы обеспечить безопасность страны.

Сообщалось, что НАТО создает новую систему управления для максимально быстрой переброски войск в Латвию и Эстонию на случай конфликта с Россией, сообщает Reuters. Основной силой станет германо-нидерландский корпус из Мюнстера, который перепрофилируют из штабной структуры в оперативный центр, способный управлять группировкой до 60 тысяч солдат.