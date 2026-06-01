Нефтепроводчики подвели итоги второго тура конкурса "Лучший по профессии"

Итоги второго тура конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" подведены в АО "Транснефть – Сибирь". В нем приняли участие 117 работников – победителей первого тура, который проходил ранее во всех структурных подразделениях предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

Соревнования были организованы на производственных объектах Тюмени. Практические навыки и знания демонстрировали представители 15-ти основных профессий нефтетранспортной отрасли: лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электрогазосварщики, охранники, водители грузового автомобиля и другие.

Экспертное жюри оценивало теоретическую подготовку конкурсантов, в которую входят знание нормативной документации, инструкций и регламентов по безопасности труда, технологических процессов. В практической части конкурсанты демонстрировали умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, соблюдение правил безопасности на производстве при выполнении должностных функций, владение профессиональными навыками и терминологией.

Награды победителям вручили генеральный директор Рустэм Исламов и главный инженер Максим Кононов. Обладатели первых мест представят предприятие в финале конкурса профмастерства "Лучший по профессии" среди дочерних организаций "Транснефть".

"В этом году 65 конкурсантов впервые участвуют в соревнованиях, что составляет 55% от всех участников второго этапа. Остальные ранее уже выступали в трудовых состязаниях. И новички, и мастера своего дела показали высокий уровень владения профессией. Приятно отметить, что в финальном этапе конкурса "Транснефть" за все годы проведения работники "Транснефть – Сибирь" заняли 116 призовых мест. По количеству первых мест наше Общество в лидерах среди дочерних предприятий компании. Это ещё раз подтверждает тот факт, что наш многотысячный коллектив – это коллектив высококвалифицированных специалистов, умеющих работать в команде, где каждый профессионал в своем деле", – сказал генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Конкурс профессионального мастерства проводится с 2001 года в целях повышения мотивации к самосовершенствованию и профессиональному росту, обмена опытом, а также повышения престижа рабочих профессий.