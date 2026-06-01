Нефтепроводчики подвели итоги второго тура конкурса "Лучший по профессии"

01 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: ТН-Сибирь

Нефтепроводчики подвели итоги второго тура конкурса "Лучший по профессии"

Итоги второго тура конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" подведены в АО "Транснефть – Сибирь". В нем приняли участие 117 работников – победителей первого тура, который проходил ранее во всех структурных подразделениях предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть – Сибирь".

Соревнования были организованы на производственных объектах Тюмени. Практические навыки и знания демонстрировали представители 15-ти основных профессий нефтетранспортной отрасли: лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электрогазосварщики, охранники, водители грузового автомобиля и другие.

Экспертное жюри оценивало теоретическую подготовку конкурсантов, в которую входят знание нормативной документации, инструкций и регламентов по безопасности труда, технологических процессов. В практической части конкурсанты демонстрировали умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, соблюдение правил безопасности на производстве при выполнении должностных функций, владение профессиональными навыками и терминологией.

Нефтепроводчики подвели итоги второго тура конкурса "Лучший по профессии"(2026)|Фото: ТН-Сибирь

Награды победителям вручили генеральный директор Рустэм Исламов и главный инженер Максим Кононов. Обладатели первых мест представят предприятие в финале конкурса профмастерства "Лучший по профессии" среди дочерних организаций "Транснефть".

"В этом году 65 конкурсантов впервые участвуют в соревнованиях, что составляет 55% от всех участников второго этапа. Остальные ранее уже выступали в трудовых состязаниях. И новички, и мастера своего дела показали высокий уровень владения профессией. Приятно отметить, что в финальном этапе конкурса "Транснефть" за все годы проведения работники "Транснефть – Сибирь" заняли 116 призовых мест. По количеству первых мест наше Общество в лидерах среди дочерних предприятий компании. Это ещё раз подтверждает тот факт, что наш многотысячный коллектив – это коллектив высококвалифицированных специалистов, умеющих работать в команде, где каждый профессионал в своем деле", – сказал генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Нефтепроводчики подвели итоги второго тура конкурса "Лучший по профессии"(2026)|Фото: ТН-Сибирь

Конкурс профессионального мастерства проводится с 2001 года в целях повышения мотивации к самосовершенствованию и профессиональному росту, обмена опытом, а также повышения престижа рабочих профессий.

Теги: Лучший по профессии, Транснефть-Сибирь, конкурс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети