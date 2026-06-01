Ходил по ТЦ, размахивая ножом. Жителю Каменска-Уральского вынесли приговор за нападение на знакомого

Красногорский городской суд Каменска-Уральского вынес приговор местному жителю по делу о поножовщине в ТЦ "Магнит-Экстра". Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 21 ноября 2024 года, когда возле кофейни "По-любви" Павел Окулов встретил своего знакомого. Тот предложил Окулову обсудить конфликт, который возник между ним и сыном потерпевшего. Осужденный не был настроен на разговор, стал оскорблять знакомого, материть, а после и нападать. Затем Окулов взял нож и стал преследовать потерпевшего по всему первому этажу ТЦ, размахивая оружием при других посетителях центра. Догнав знакомого, осужденный нанес ему не менее четырех ударов в различные части тела.

От полученных ударов мужчина испытал физическую боль и нравственные страдания. Телесные повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью.

Суд квалифицировал действия Павла Окулова по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Окулову назначено наказание в виде 2 лет и 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.