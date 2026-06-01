01 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото:ipukr.com

МВФ признал, что люди станут беднее из-за внедрения ИИ

Развитие и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к небольшому росту мировой экономики в ближайшие годы, но усилит неравенство и приведет к обеднению большинства населения. Такие прогнозы до 2030 года дает МВФ, который опросил 50 экономистов из Федеральной резервной системы США, компании Google DeepMind и Массачусетского технологического института.
Общая модель включает два основных сценария, но хорошего среди них нет, в обоих люди в целом становятся беднее. Даже в мягком сценарии ВВП растет, но большинство людей беднеет. До 40% рабочих мест в мире могут быть затронуты изменениями, причем наиболее уязвимыми окажутся страны с высоким уровнем дохода, там до 60% работников могут потерять в доходах.

МВФ считает, что внедрение ИИ приведет к поляризации доходов. Работники, способные адаптироваться к новым технологиям, смогут даже повысить свою производительность и зарплату, но их будет очень немного. Так же как и тех дельцов, кто станет богаче. Большинство же людей станет беднее. При этом в худшем сценарии роботы вообще вытеснят людей, а мир захватят несколько ИТ-корпораций.

Кроме того, ИИ повышает уязвимость финансовых систем стран и даже грозит потенциальным ситемным шоком. Новейшие модели ИИ создают риск взаимосвязанных сбоев.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что общество стоит на пороге "драматического роста влияния" ИИ на жизнь людей.

Теги: МВФ, бедность, искусственный интеллект


