МВФ признал, что люди станут беднее из-за внедрения ИИ

Развитие и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к небольшому росту мировой экономики в ближайшие годы, но усилит неравенство и приведет к обеднению большинства населения. Такие прогнозы до 2030 года дает МВФ, который опросил 50 экономистов из Федеральной резервной системы США, компании Google DeepMind и Массачусетского технологического института.

Общая модель включает два основных сценария, но хорошего среди них нет, в обоих люди в целом становятся беднее. Даже в мягком сценарии ВВП растет, но большинство людей беднеет. До 40% рабочих мест в мире могут быть затронуты изменениями, причем наиболее уязвимыми окажутся страны с высоким уровнем дохода, там до 60% работников могут потерять в доходах.

МВФ считает, что внедрение ИИ приведет к поляризации доходов. Работники, способные адаптироваться к новым технологиям, смогут даже повысить свою производительность и зарплату, но их будет очень немного. Так же как и тех дельцов, кто станет богаче. Большинство же людей станет беднее. При этом в худшем сценарии роботы вообще вытеснят людей, а мир захватят несколько ИТ-корпораций.

Кроме того, ИИ повышает уязвимость финансовых систем стран и даже грозит потенциальным ситемным шоком. Новейшие модели ИИ создают риск взаимосвязанных сбоев.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что общество стоит на пороге "драматического роста влияния" ИИ на жизнь людей.