На трассе "Новороссия" огневые группы отражают атаку дронов ВСУ

Украинские дроны пытаются атаковать ведущую в Крым трассу "Новороссия" в Херсонской области.

"Внимание, трасса Р-280 "Новороссия" — мобильные огневые группы ведут борьбу с БПЛА", — написал губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Несколько дней назад глава региона сообщил, что ВСУ применяют комплексное дистанционное минирование на участках трассы. 29 мая водитель «Камаза» наехал на мину ВСУ на трассе и погиб.

Трасса "Новороссия" — федеральная автомобильная дорога, которая обеспечивает сухопутное сообщение между континентальной Россией и Крымом. Начинается в Ростове-на-Дону, проходит через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, заканчивается в Симферополе.