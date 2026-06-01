В Челябинске скоропостижно умер полковник СКР

В Челябинске умер следователь – руководитель следственного отдела по Тракторозаводскому району Челябинска полковник юстиции Александр Колов.

Он совсем немного – чуть больше двух месяцев – не дожил до 43-летия, сообщает челябинское областное управление СКР. Причина смерти не названа.

Колов родился 9 августа 1983 г. в Челябинске. В 2005 г. окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности "юриспруденция". Свой профессиональный путь он начал в 2006 г. с должности следователя.