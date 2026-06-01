Россияне считают, что современные дети менее счастливы, чем были они

52% россиян считают, что нынешние дети менее счастливы, чем они в детстве. Таковы результаты опроса SuperJob.

Значимой разницы по полу нет. По возрасту есть: чем старше люди, тем они более скептичны. Однако и здесь среди молодежи до 35 лет так считают 48%, а старше 45 лет - 58%.

С тем, что нынешние дети более счастливы, чем были они, согласны только 24%. Еще 24% затруднились с ответом.

Агентство отмечает, что за 19 лет, прошедших с момента проведения первого подобного опроса, тенденция остается неизменной: россияне склонны идеализировать свое прошлое и критиковать детство нового поколения. Сейчас люди критикуют погружение детей в гаджеты, чрезмерное количество удовольствий и др.

Интересно, что россияне с высшим образованием намного реже считают нынешних детей более счастливыми, чем люди со средним образованием (20% против 32%). Уровень дохода не позволяет адекватно оценить его влияние, так как все опрошенные с доходом до 100 тыс. рублей в месяц попадают в одну когорту.