В метро Екатеринбурга остановки будет озвучивать лидер группы "Чайф"

Остановки в метро Екатеринбурга во время проведения Ural Music Night будет озвучивать лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Помимо этого, временно будет переименована станция "Площадь 1905 года" в "19.06" - дату проведения Уральской ночи музыки. Также на станции развернут выставку-хронику самого масштабного музыкального фестиваля страны.

"Этот год для нас особенный: Ural Music Night проходит уже в 12-й раз, и это повод вспомнить предыдущие фестивали в ретроспективе. В 2026 году мы обращаемся к памяти города, его музыкальной истории и важным юбилеям. Эта выставка — возможность вспомнить пройденный путь и продолжить его вместе с Екатеринбургом", — рассказала команда фестиваля.

Напомним, что "Уральская ночь музыки" пройдет в Екатеринбург 19 июня. На сценах выступят группа МАNДРАГОРА — проект, созданный актрисой театра и кино Юлией Пересильд, Юлия Савичева, группы "Сова", "Ягода", "СмешBand", Pizza, NLO, "Запрещенные барабанщики", "ТОП", а закроет фестиваль традиционной песней "Луч солнца золотого" группа "Чайф".