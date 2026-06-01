Песков: Система "белых списков" будет совершенствоваться

Поручение главы государства об обеспечении доступа к важнейшим сервисам при ограничениях интернета направлено на совершенствование "белых списков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это работа в русле продолжения совершенствования "белых списков", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что "белые списки" - не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в который входят важнейшие ресурсы.

"И вот именно это имеется в виду с тем, чтобы действительно важнейшие сервисы электронные нашли свое место в белых списках, и их работа была гарантирована", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Федеральной службе безопасности обеспечить гражданам бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам даже во время "связанных с обеспечением безопасности ограничений". Поручение дано по итогам совещания с кабинетом министров. К 1 июлю ответственные должны отчитаться об обеспечении бесперебойного доступа, доклада президент ждет от премьер-министра Михаила Мишустина и директора ФСБ Александра Бортникова.