В ЕС готовятся отменить временную защиту для украинцев призывного возраста

В ЕС обсуждают отмену временной защиты для украинцев призывного возраста, которые, по мнению европейцев, должны воевать, а не искать защиты в Европе.

Читайте также: В ЕС выступили против убежища для военнообязанных украинцев

Как пишет Euractiv, инициатива возникла в ходе переговоров о продлении директивы ЕС о временной защите, которая дает украинцам возможность проживать и работать на территории всех стран ЕС, не прибегая к процедуре предоставления убежища. Она действует до марта 2027 года. Сейчас рассматривается вариант исключить из программы мужчин, подлежащих призыву, а также покинувших Украину нелегальным путем. Меры будут применяться только к новым заявителям, которым, если решение примут, не удастся найти убежище в ЕС.

В прошлом году Еврокомиссия рекомендовала странам-членам ЕС подготовиться к возможному поэтапному прекращению действия программы. В апреле канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Берлин будет содействовать возвращению на Украину украинских мужчин призывного возраста. Правда, пока все остается в основном на словах.

Механизм временной защиты украинцев в ЕС был запущен в марте 2022 года, а затем неоднократно продлевался. В разных странах периодически звучат призывы прекратить "кормить украинцев", а правила для них в целом ужесточаются.