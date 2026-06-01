Раз в три дня: "Вода Донбасса" исключила улучшение графика подачи воды

Улучшения графика подачи воды в Донецке ждать не стоит, даже несмотря на повышение уровня воды в водохранилищах благодаря сравнительно большому количеству осадков в Донбассе в последние месяцы. Об этом заявил главный инженер "Воды Донбасса" Сергей Мокрый на местном телевидении.

Он отметил, что удалось увеличить саму подачу воды на Донецк, Макеевку, Енакиево, и в результате в некоторых домах, где раньше вода не доходила до верхних этажей, теперь она начала доходить. Но регулярность подачи останется прежней - раз в три дня вечером, потому что впереди лето, а это рискованное время. От жары водохранилища опять могут пересохнуть, и нужно сделать запас на случай аварийных ситуаций, а также для запитки систем теплоснабжения перед отопительным сезоном. В апреле Мокрый сказал, что часть воды уйдет еще на полив, поэтому лишь бы не было ухудшения.

Донецкая агломерация пятый год живет состоянии в гуманитарной катастрофы без воды. Она подается лишь раз в трое суток на несколько вечерних часов, но до сих пор доходит не до всех.

"Как всегда рассчитываете на терпение населения и Господа Бога - дожди пошлет", - пишет Ольга П.

"Это какой-то квест на выживание! Когда нас перевели на новый график подачи воды, основанием было критическое снижение воды в водохранилищах. Сейчас уровень воды достаточный. Но воду дают, как раньше, по сокращенному графику. По городу стоят бочки, но они пустые", - жалуется Евгения С.

