В "Уралкалии" началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников. 1 088 детей в возрасте от 7 до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре "Уральские самоцветы" (г. Соликамск). Отдых будет организован в 4 смены продолжительностью 21 день каждая, сообщили в пресс-службе компании. Дети разместятся в благоустроенных корпусах, для них предусмотрено пятиразовое питание. Им доступны крытый плавательный бассейн, занятия спортом, кружки по интересам, профориентационные мероприятия.

452 подростка в возрасте от 9 до 15 лет отдохнут в детских оздоровительных лагерях "Дружба" и "Сказка" (г. Березники), 100 старшеклассников в возрасте 15 лет впервые отправятся в загородный оздоровительно-образовательный лагерь "Новое поколение" (Пермский муниципальный округ).

При оплате путевки взнос родителей — сотрудников "Уралкалия" составит 20% от полной стоимости. Остальные расходы в рамках социального пакета берет на себя компания.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО "Уралкалий", отметила:

"Забота о семьях наших сотрудников — неотъемлемая часть корпоративной политики "Уралкалия", поэтому мы уделяем большое внимание организации оздоровления их детей. В этом году на летнюю оздоровительную кампанию направлено 77,4 млн рублей. Активный и интересный отдых позволит детям с пользой провести каникулы и набраться сил перед новым учебным годом".