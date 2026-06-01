В ДТП в Нижнесергинском районе погиб несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП в Нижнесергинском районе, где погибли четыре человека, возбудили уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, среди погибших был несовершеннолетний 2009 г.р.

Авария произошла 31 мая около 16.30 на 2-м километре автодороги "Подъезд к городу Нижние Серги". Предварительно, грузовой автомобиль Volvo столкнулся с легковым авто Land Rover, после чего оба транспортных средства съехали с проезжей части, а Land Rover опрокинулся. Водитель и трое пассажиров последнего автомобиля скончались до прибытия "скорой".

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, грузовик, за рулем которого был мужчина 1988 г.р., выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Возможной причиной такого маневра стал хлопок покрышки его переднего левого колеса.

В настоящее время следователи выясняют детали произошедшего. Место ДТП уже осмотрено, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Водитель грузовика задержан в качестве подозреваемого - с ним проводится комплекс следственных действий, в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении обвинения и об избрании меры пресечения в виде заключения под сражу.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.