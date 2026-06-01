Мединский рассказал о пользе цензуры при производстве кино

Помощник президента России Владимир Мединский заявил о пользе цензуры в советском кино и призвал усилить контроль за качеством выпускаемых фильмов со стороны государства. Он не уточнил, касается ли его предложение только кино, снятого с госучастием, или полностью частных проектов тоже.

По словам Мединского, контроль за проектами со стороны государства должен быть на всех этапах создания фильма: идея, сценарий, съемки, продвижение.

"Не идеализирую советскую цензуру, но от неё была несомненная художественная польза: халтуру не пропускали в прокат", - заявил Мединский в интервью журналу "Эксперт". Что мешает государству сейчас контролировать проекты с финансированием из бюджета – Мединский не сообщил.