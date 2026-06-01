01 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Более 12 тысяч выпускников в Тюменской области будут сдавать ЕГЭ в этом году

Более 12 тысяч выпускников в Тюменской области будут сдавать ЕГЭ в этом году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Порядка 43% учеников выбрали ЕГЭ по профильной математике.

В России начинается основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. В Тюменской области организовано 55 пунктов проведения единого государственного экзамена.

Самыми популярными предметами на выбор у ребят из Тюменской области являются профильная математика, обществознание, физика.

"Уверен, что у выпускников всё получится. Школьники много трудились, учили. Теперь дело за малым – показать всё, на что вы способны. Дорогие ребята, всем выдержки, спокойствия и уверенности в своих силах. Традиционно поощрим тех, кто сдаст ЕГЭ на сто баллов! Ни пуха ни пера!", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Начиная с 2022 года, выпускники в Тюменской области за каждый ЕГЭ, сданный на 100 баллов, получают по 100 000 рублей. Поручение премировать ребят дал Александр Моор во время прямой линии 21 июня 2022 года.

Основной период ЕГЭ в 2026 году пройдёт с 1 июня по 9 июля. В этот период экзамены сдает большинство выпускников 11-х классов. 1 июня — история, литература, химия; 4 июня — русский язык; 8 июня — математика базового и профильного уровней; 11 июня — обществознание, физика; 15 июня — биология, география, иностранные языки, письменная часть; 18–19 июня — информатика, иностранные языки, устная часть; 22–25 июня — резервные дни по всем предметам; 8–9 июля — дни пересдачи одного из предметов по выбору.

Теги: ЕГЭ, экзамен, выпускники


