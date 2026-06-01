В России полностью запретили продавать вейпы через интернет

В России вступил в силу полный запрет на онлайн-продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Теперь покупатели не смогут заказать вейп с доставкой на дом или оформить покупку в интернет-магазине.

Закон также запрещает торговать вейпами на рынках, ярмарках, выставках и через торговые автоматы. Новые правила касаются всех устройств, включая безникотиновые модели.

При этом власти не запрещали сами вейпы. Люди по-прежнему могут покупать их в обычных магазинах и специализированных торговых точках. Законодатели объяснили, что такие меры помогут победить нелегальную торговлю и закроют подросткам доступ к этой продукции.

Ранее депутаты Пермского края запретили не только продажу, но также хранение и распространение вейпов и устройств для нагрева табака, чтобы полностью закрыть лазейки для нелегальной торговли.