Путин поручил ФСБ обеспечить россиянам бесперебойный доступ к сайтам из "белого списка"

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Федеральной службе безопасности обеспечить гражданам бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам даже во время "связанных с обеспечением безопасности ограничений". Поручение дано по итогам совещания с кабинетом министров.

ФСБ и правительству поручили "обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", платежных систем".

К 1 июлю ответственные должны отчитаться об обеспечении бесперебойного доступа, доклада президент ждет от премьера Мишустина и директора ФСБ Бортникова.

Речь, вероятно, идет о так называемых "белых списках", доступ к которым власти обещали обеспечить даже во время отключений мобильного интернета, но в реальности пользователи жалуются на недоступность ресурсов, а крупные компании, такие как Сбербанк, предупреждают клиентов о предстоящих отключениях и неудобствах, хотя эти организации и включены в "белый список".