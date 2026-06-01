Сергей Кравчук вручил первый семейный документ хабаровчанам, заключившим брак в преддверии Дня города

Сергей Кравчук поздравил молодоженов Хабаровска, заключивших брак накануне 168-летия города. Торжественная церемония регистрации браков в честь Дня города состоялась в администрации краевого центра, где семейные союзы заключили шесть пар.

«День вашего бракосочетания совпал с Днём рождения нашего любимого города Хабаровска. Пусть этот день станет ярким и незабываемым началом вашей семейной истории. Вступайте в новую жизнь, крепко держась за руки, будьте самыми любимыми и дорогими друг для друга людьми и цените каждое мгновение, проведённое вместе. Пусть исполнится всё, что вы сегодня себе загадаете, и что пожелают вам близкие и друзья, а ваше семейное счастье будет неразрывно связано с Хабаровском - городом, в котором вы сказали друг другу самые важные и сокровенные слова!», - обратился к молодоженам мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города вручил молодым хабаровчанам первый семейный документ – свидетельство о государственной регистрации брака. Кроме того, на церемонию были приглашены семейные пары хабаровчан, которые прожили вместе более полувека. В этом году чествовали пять таких семейных союзов. Им вручили памятный знак «За супружеское долголетие».