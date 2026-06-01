Forbes назвал богатейших наследников российских миллиардеров

Сын основателя "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров, сообщает издание Forbes.

Наследство Алекперова-младшего составляет $29,5 млрд. Ему принадлежит 0,2% акций "Лукойла", также у него есть свой бизнес - холдинг "Экто", который в марте 2025 года был передан в личный фонд "ЮВС".

Вторую строчку занимают двое детей основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона (по $14,15 млрд на каждого).

На третьем месте рейтинга - дети основателя компании - производителя удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко Тара и Адриан. На каждого из них приходится доля $10,2 млрд из состояния отца.

В топ-5 также вошли дети сенатора Сулеймана Керимова (по $8,57 млрд на ребенка) и наследники председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина ($8,5 млрд на ребенка).

В 2024 году на первой строчке рейтинга также находился сын Алекперова. Тогда его наследство оценивалось в $28,6 млрд.