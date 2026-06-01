01 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уральцев будут штрафовать за "возвеличивание" в соцсетях лиц, нарушающих ПДД

Жителей Свердловской области, пропагандирующих нарушения правил дорожного движения (НПДД) или возвеличивающих таких нарушителей, будут штрафовать. В связи с этим публикация фото и видео с НПДД с такой целью запрещена, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"Данное предупреждение относится исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создается провоцирующий эффект для других граждан на совершение аналогичных противоправных действий", - рассказали в Госавтоинспекции.

В соответствии со статьей 13.15 (п.12) Кодекса РФ об административных правонарушениях, авторы публикаций будут оштрафованы на сумму от 50 до 100 тыс. рублей – для гражданских, от 100 до 200 тыс. рублей – для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн рублей – для юридических.

Кроме того, если опубликованный материал содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, совершенные из хулиганских побуждений", наступает уголовная ответственность.

"Любой публичный показ нарушений ПДД, в том числе с целью негативного воздействия на окружающих или получения информационного пиара, будет признан правонарушением. В отношении лиц, допустивших размещение подобных материалов, будет проводиться административное расследование наравне с фактами нарушений, совершённых непосредственно на дорогах общего пользования", - говорится в сообщении.

При этом, в Госавтоинспекции отмечают, что ограничения не распространяются на публикацию фото, видео и сведений о ДТП или НПДД в порицательном контексте. Публикации должны быть направленны на информирование граждан о безопасности дорожного движения, разъяснение правил и последствий их нарушения.

