Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер на площадке фестиваля традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке» подписал соглашение о социальном сотрудничестве с РПЦ

В 2026 году IV региональный фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке», направленный на сохранение духовно-нравственных ориентиров, укрепление института семьи, патриотическое воспитание молодежи и развитие межконфессионального диалога, приурочен к православному празднику Святой Троицы. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Челябинской области и объединяет представителей органов власти, Русской Православной Церкви, общественных организаций, казачества, молодежных движений, творческих коллективов, жителей и гостей Южного Урала.

«Троица в Троицке» – это особый фестиваль духовно-нравственных ценностей. Я очень рад, что он проводится в Троицке уже четвертый год подряд. Символично, что в этом году ему предшествовал форум «Семья» – в этом есть большой и глубокий смысл. Также сегодня большой православный праздник – День Святой Троицы, и я от всей души поздравляю всех православных», – подчеркнул, открывая фестиваль, Алексей Текслер.

Участие в торжественной церемонии открытия мероприятия также принимали митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, координатор Общероссийского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин, представители общественных организаций и духовенства.

В рамках официальной части глава региона и митрополит Алексий приняли участие в церемонии награждения семи супружеских пар знаком отличия Челябинской области «Семейное счастье». Это семьи, прожившие в браке более 50 лет и сохранившие верность традиционным духовно-нравственным идеалам.

А в преддверие фестиваля в Троицке прошел III Демографический форум «Семья».

«Этот год объявлен Президентом России Годом единства народов. Мы все знаем и понимаем: когда мы едины, мы непобедимы. Нет никаких сомнений в том, что, объединяясь, мы преодолеваем любые трудности и добиваемся поставленных целей. Говоря о духовно-нравственных ценностях, мы прежде всего говорим о любви к Родине, уважении к ее истории и гордости за наши семейные традиции», – отметил Алексей Текслер.

В рамках программы форума были пленарное заседание, лекции, круглые столы и дискуссии, посвященные укреплению института семьи, поддержке материнства и детства, а также вопросам демографического развития.

«Крепкая семья является одной из традиционных духовно-нравственных ценностей, обозначенных в Указе Президента. Особенно важно, что именно крепкая семья формирует и многие другие традиционные ценности: патриотизм, созидательный труд, приоритет духовного над материальным. Поэтому очень символично, что фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке» открывается именно форумом «Семья», потому что семья находится в фундаменте всех традиционных ценностей», - подчеркивал начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

Стоит напомнить, что уже в начале июня на Южном Урале стартует еще один уникальный проект. Жителей Челябинской области снова ждёт региональный передвижной фестиваль «Челябинская область – большая семья», который в 2025 году охватил 45 муниципальных образований региона. Главная задача фестиваля – создание открытой коммуникационной площадки для диалога между населением и представителями органов власти, а также демонстрация современных возможностей Челябинской области.

«Это действительно уникальный проект – такой формат проводится только в нашем регионе. Основная цель – приблизить государственные структуры к жителям. Это не просто место развлечения, а площадка, где каждый может получить реальную консультацию и помощь по самым разным вопросам. Этот фестиваль объединяет всю область в одну большую семью», – подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Слоган 2026 года – «Рядом с каждым, для общей пользы!» – отражает главный принцип мероприятия: максимальную доступность государственных услуг и заботу о каждом жителе.

«Наша задача – сделать культуру доступной и живой для каждого жителя области. Сочетание консультационной поддержки, интерактивных музейных проектов, передовых мультимедийных технологий и народного творчества в едином маршруте позволит не только показать уникальное наследие Южного Урала, но и вовлечь людей всех возрастов в диалог о прошлом, настоящем и будущем нашего региона», – поделился Алексей Бетехтин, министр культуры Челябинской области.

Возвращаясь к прошедшему  фестивалю «Троица в Троицке» стоит отметить, что его программа по традиции включает духовную, культурную, просветительскую и общественную составляющие. В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась Божественная литургия, затем прошли крестный ход и молебен у иконы Святой Троицы.

Основные мероприятия программы фестиваля развернулись на центральной площади города. Состоялись концерт государственного академического русского народного оркестра «Малахит» и выступления южноуральских творческих коллективов. Гостям и участникам фестиваля представили также мастеровую слободу, историческую реконструкцию «Троицкая крепость», выставки вооружения и техники «Служу России» и «От истории до современности», гастрономические и спортивные площадки.

«Движение Первых» представило «Аллею традиционных ценностей», посвященную 12 духовно-нравственным ценностям, закрепленным Указом Президента России. Региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» ознакомило гостей с историей российского парламентаризма и молодежными образовательными проектами.

И на полях «Троицы ы Троицке» состоялось знаковое событие - подписание соглашения между правительством Челябинской области и епархией Челябинской митрополии Русской Православной Церкви.

Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима, епископ Троицкий и Южноуральский Павел, епископ Златоустовский и Саткинский Серафим.

«У нас в регионе выстроено эффективное взаимодействие с Русской Православной Церковью. Во всем регионе строятся и восстанавливаются храмы. В Челябинске строится новый Кафедральный собор. Мы вместе реализуем образовательные и культурные проекты: Петровские чтения, Рождественские чтения – где мы говорим о прошлом, о будущем и о том, что нас объединяет», – подчеркнул Алексей Текслер.

 

