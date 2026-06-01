Минстрой Челябинской области требует вернуть 16 млн по "дорожному" контракту

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от регионального министерства строительства. Речь в нём идёт о сумме в 15,9 млн руб.

В документе министерства – несколько пунктов. Один из них – восстановление срока на обжалование части представления управления федерального казначейства по Челябинской области.

В нём было требования вернуть 15,95 млн руб. из-за нарушений во время строительства объекта "Улица 3-я Эльтонская от улицы Ферганская до Чуриловского проспекта в Челябинске (завершение строительства)". Министерство просит суд признать эту часть документа недействительной. Предварительное судебное заседание назначено на 10.00 6 августа, сообщает пресс-служба суда.