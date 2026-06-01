Путин поздравил армянского премьер-министра Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер. И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии. Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов", - говорится в телеграмме.

Николу Пашиняну 1 июня исполнился 51 год.

Поздравление было опубликовано на фоне эксалации напряжения в отношениях Москвы и Еревана, которое особенно было заметно на прошлой неделе. Россия ограничила ввоз и продажу ряда продовольственных товаров из Армении, в том числе овощей и фруктов. Ереван продолжал контакты с США и ЕС, что особенно раздражает Москву, которая предлагает Армении выбрать между ЕС и ЕАЭС.

Сам же Пашинян накануне парламентских выборов (по опросам его партия лидирует) заявил, что Армения продолжит быть в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между этим союзом и Евросоюзом не станет неизбежным, после чего в стране будет проведен референдум.