В Шереметьево начался эксперимент по регистрации на рейс по биометрии

В московском аэропорту Шереметьево начался эксперимент по регистрации на рейс без паспорта.

С 1 июня применяется технология посадки на рейсы "Аэрофлота" в Санкт-Петербург с использованием биометрии.

"Новая технология позволяет пройти регистрацию и выход на посадку без предъявления документов - достаточно улыбнуться в камеру", - говорится в сообщении аэропорта.

Зарегистрироваться на рейс по биометрии может не каждый пассажир – для прохода на посадку без документов данные человека должны быть заранее занесены в Единую биометрическую систему.

Эксперимент будет продолжаться до 1 апреля 2027 года.