Психиатры определили предельный срок пребывания военных на передовой

Российское общество психиатров разработало новые клинические рекомендации по лечению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), в том числе комплексного ПТСР, которое бывает у военных, участвующих в боевых действиях. Документ направлен на утверждение в Минздрав России. Правда, будут ли этими рекомендациями пользоваться врачи – неизвестно, поскольку в РФ до сих пор не утверждена Международная классификация болезней МКБ-11, а в действующей в нашей стране МКБ-10 не выделяется отдельно комплексное ПТСР, лечение которого сильно отличается от "обычного", "гражданского" ПТСР, пишет "Коммерсант".

В новых клинических рекомендациях впервые обозначены предельные сроки нахождения военных в зоне боевых действий. Это не более шести месяцев, а лучше – не более трех месяцев и не более двух недель при непрерывных боях. Более длительное нахождение в условиях боевых действий может нести опасность для психического здоровья военнослужащих, считают специалисты.

Также значительно обновлены рекомендации по применению психотропных препаратов на первом этапе эвакуации военных. Психиатры считают, что антидепрессанты обладают отсроченным терапевтическим эффектом, так что назначать их сразу после выезда военного с фронта неэффективно, но может привести к проявлению побочных эффектов. Такие препараты должны назначаться уже в стационаре, а при эвакуации назначаются более простые и безопасные средства.

Кроме того, добавляются более современные методики диагностики и реабилитации.