На Южном Урале врачи удалили из почек ребёнка больше десятка камней

В Челябинской области врачи существенно облегчили жизнь семилетнего мальчика. Из его почек удалили больше десятка камней.

Мальчик из Чесмы попал в отделение детской хирургии с жалобами на острые боли в животе. Компьютерная томография показала наличие большого количества камней в почках и мочеточнике ребенка, что встречается крайне редко.

"Камни были буквально в каждом сегменте обеих почек, и большие – 12-15 мм. Уникальный случай для такого возраста. Удалять их пришлось в четыре этапа, с перерывом в месяц-полтора. Каждая операция занимала не менее двух часов", - сказал оперирующий врач-хирург отделения урологии ГКБ №1 Челябинска Владимир Вакула.

Дробление камней в почках ребёнка шло тулиевым волоконным лазером. Установка оснащена искусственным интеллектом, который позволяет различать твердые и мягкие ткани и защищает оперируемый участок от повреждений. При помощи лазера камни дробят до состояния песка и пыли, и они естественным путём выходят из организма.

При дроблении камней лазером врачи проникают в организм пациента без разрезов – через мочеиспускательный канал прямо в мочеточник, или почку. Уже через несколько часов после вмешательства пациент возвращается к привычной жизни, сообщает минздрав Челябинской области.