Первый за почти три месяца рейс "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Дубай

Первый за почти три месяца рейс "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Дубай, следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Время в пути составит около 6 часов. Полет выполняется на самолете Boeing 737.

Как сообщал авиаперевозчик, в течение июня рейсы будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля – дважды в сутки.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Воздушное пространство над страной закрыли. "Аэрофлот" выполнял вывозные рейсы из ОАЭ, последний был совершен 11 марта.

20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство Ирана. Тогда же были отменены рекомендации о приостановке продаж билетов на рейсы в ОАЭ и из этой страны.