Новый препарат от рака полностью "растворил" опухоль у 15% тяжелых пациентов

В США были представлены результаты клинических исследований нового препарата от рака. Ученые говорят, что речь идет о "беспрецедентно сильном ответе" у пациентов, чье заболевание стало устойчивым к химиотерапии и иммунотерапии. У некоторых пациентов опухоль полностью исчезла после инъекций препарата, пишет The Guardian.

Исследование проводилось в 11 странах, инъекции предлагали пациентам, у которых случился рецидив или резкое увеличение опухоли и при этом заболевание не поддавалось другим методам лечения.

Более чем у трети пациентов препарат "Амивантамаб" уменьшил опухоли, значительные изменения были видны уже в течение нескольких недель после инъекций. У 15 пациентов опухоли полностью исчезли.

Онкологи отмечают, что препарат потенциально может помочь тысячам пациентов в год.

Исследование проводилось на 102 пациентах с раком органов головы и шеи. У 43 пациентов опухоли уменьшились или исчезли полностью. Аналогичные показатели получили при испытаниях на пациентах с раком легких. Сейчас испытания продолжаются на пациентах с раком легких, колоректальным раком, раком головного мозга и раком желудка.

Исследователи отмечают удобство препарата – требуются подкожные инъекции, а не длительные внутривенные капельницы. Побочные эффекты – от умеренных до средних – были выявлены менее чем у 10% участников испытаний.