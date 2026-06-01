01 Июня 2026
Фото: Mike Segar/Reuters

WSJ: ООН на грани краха

ООН оказалась на пороге финансового коллапса, сообщает The Wall Street Journal. Причиной стало приостановление выплат со стороны ключевых стран - США и Китая, ведущих борьбу за влияние внутри организации.

Вашингтон, ссылаясь на неэффективность и расточительность, прекратил перечисление миллиардов долларов и отозвал свое участие из ряда программ и агентств, включая Всемирную организацию здравоохранения. Общая сумма задолженности США перед ООН превышает 4 млрд долларов. Китай, несмотря на заявления о своей роли как главного спонсора и защитника ООН, тоже не спешит платить - его долг 445 млн долларов.

США ставят ООН условия для продолжения выплат - организация должна стать эффективной. Ситуацию осложняет и то, что другие крупные доноры, Британия и Германия, также сокращают финансирование гуманитарных программ из-за политики жесткой экономии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш бьет тревогу, предупреждая, что организация движется к банкротству. По прогнозам, ее средства могут закончиться уже в августе. ООН вынуждена прибегать к беспрецедентным мерам экономии и сокращению сотрудников.

О преобразований ООН говорят уже много лет. Осенью 2025 года президент России Владимир Путин сказал, что организация сталкивается со сложностями, но это пока лучший в истории опыт создания международной организации. И она нуждается в адаптации к изменяющимся условиям.

