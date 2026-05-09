Путин готов встретиться с Зеленским. "Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению"

Президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами, заявил, что готов к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, встреча возможна в Москве или в третьей стране, но подчеркнул, что речь должна идти о подписании окончательных договоренностей на длительную историческую перспективу, а не о переговорах.

"Особого послания от Зеленского не было, я услышал еще раз, что Зеленский готов провести личную встречу, мы никогда не отказывались от этого, тот, кто хочет встретиться - пусть и приезжает в Москву" - заявил Путин.

"Я думаю, что дело в украинском конфликте идет к завершению", - отметил он.