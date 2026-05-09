Салют в Екатеринбурге все-таки состоится

Салют в Екатеринбурге все-таки состоится. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"По состоянию на 19.00 военный салют и городской фейерверк ожидается, планируется, готовится", - говорится в сообщении канала.

Ранее КП-Екатеринбург со ссылкой на свой источник сообщила, что в Екатеринбурге не будут проводить праздничный салют в День Победы 9 Мая. Пресс-служба Центрального военного округа не подтвердила, но и не опровергла информацию об отмене праздничного салюта.