Новые случаи хантавируса зафиксированы за пределами лайнера MV Hondius

Новые случаи хантавируса зафиксированы за пределами лайнера MV Hondius, где произошла первичная вспышка опасного заболевания.

 

По данным Reuters, два новых очага находятся на расстоянии тысяч километров друг от друга и от первоначального места распространения инфекции. Один из них возник на  острове Тристан-да-Кунья. Недомогание у британца проявилось вскоре после того, как в середине апреля он покинул борт лайнера, стоявшего на рейде у побережья острова.

Второй случай заражения хантавирусом зафиксирован в юго-восточной части Испании, в провинции Аликанте. У 32-летней местной жительницы обнаружили симптомы, характерные для этой инфекции. Оказалось, что она сидела в самолете в двух рядах позади голландской гражданки, которая заразилась на борту и вскоре умерла в больнице.

Появление сигналов о новых случаях далеко за пределами изначального очага подстегнуло опасения относительно перспектив более масштабного распространения хантавируса, пишет МК.

Всемирная организация здравоохранения продолжает утверждать, что потенциально летальная болезнь, переносчиком которой традиционно выступают грызуны, не отличается высокой контагиозностью и от человека к человеку передаётся крайне затруднительно, требуя длительного и тесного взаимодействия.

ТАСС сообщает, что MV Hondius прибудет к испанским Канарским островам 10 мая. Всего на судне хантавирус выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.

Три недели назад лайнер вышел из города Ушуайя в Аргентине и направился в конечный пункт круиза - на Канарские острова. На его борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане. Часть пассажиров покинула корабль уже после того, как был замечен первый случай болезни.

Добавим, что Роспотребнадзор считает, что полностью контролирует обстановку. Сотрудники санитарной службы теперь тщательнее проверяют людей во всех пунктах пропуска на границе, сообщили в ведомстве. Российские лаборатории уже имеют в распоряжении надежные тест-системы для диагностики этого заболевания. Хантавирус провоцирует развитие тяжелых болезней, которые поражают почки и вызывают сердечно-легочный синдром. В природе инфекцию переносят грызуны. Человек подхватывает вирус, когда вдыхает пыль с частицами слюны или экскрементов зараженных животных.

Теги: хантавирус, лайнер, MV Hondius, заражение


