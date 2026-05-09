Игорь Седов на возложении цветов у стелы «Город трудовой доблести»: Мемориал — живое напоминание о беспримерном трудовом подвиге астраханцев в годы войны

"Сегодня совместно с коллегами-депутатами принял участие в торжественном памятном мероприятии у стелы «Город трудовой доблести», которая была открыта у Центрального стадиона ровно год назад", - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Он отметил, что этот мемориал — живое напоминание о беспримерном трудовом подвиге астраханцев в годы Великой Отечественной войны.

"Тысячи астраханцев, несмотря на голод, холод и нечеловеческие нагрузки, сутками не отходили от заводских станков, работали в полях, обеспечивали бесперебойную транспортировку нефти и боеприпасов по Каспию и Волге, спасали раненых в госпиталях и отправляли на фронт эшелоны с продовольствием. Именно эти люди своей самоотверженностью заслужили для Астрахани высокое звание «Город трудовой доблести», - подчеркнул Игорь Седов.

В мероприятии также приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава города Игорь Редькин и весь депутатский корпус областного центра и региона. Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к стеле.

"Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла! Вечная память павшим. С праздником Великой Победы!", - написал Игорь Седов.