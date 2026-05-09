Спикер Думы Астраханской области поздравил всех астраханцев с Днем Победы

Председатель Думы Астраханской области Думы Игорь Мартынов поздравил с Днем Победы всех жителей области.

"Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны! Дорогие астраханцы! От имени депутатов Думы Астраханской области и от себя лично поздравляю вас с Днём Победы!", - обратился к землякам спикер.

В тексте поздравления отмечается, что 9 мая — это священная дата, символ несгибаемой воли, мужества и любви к своей Родине.

"Это день, когда мы с гордостью и скорбью вспоминаем подвиг советского народа, сумевшего в жесточайшей борьбе отстоять свободу и независимость Отечества. День Победы — общий для всех нас праздник. В годы войны жители Астраханской области внесли существенный вклад в Великую Победу. Город обеспечивал бесперебойное производство военной и гражданской продукции, поставки на фронт снаряжения, вооружения, нефтепродуктов. Астрахань по праву носит почётное звание «Город трудовой доблести», - отметил Игорь Мартынов.

Он подчеркнул, что спустя десятилетия, жители Астраханской области вновь объединились, помогая и поддерживая военнослужащих в зоне специальной военной операции и их семьи, вместе приближая Победу.

"Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Мы всегда будем помнить и чтить ваши ратные и трудовые подвиги. Дорогие астраханцы! Пусть мирное небо, которое подарили нам наши отцы, деды и прадеды, всегда будет над нашими головами. Пусть в каждом доме царят согласие и благополучие. А память о Великой Победе живёт в наших сердцах и передаётся из поколения в поколение. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и добра. С Днём Великой Победы!", - говорится в поздравлении.