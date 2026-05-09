9 Мая по улицам Кировграда впервые прошла колонна исторической техники времен Великой Отечественной войны

09 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: оргкомитет празднования 9 Мая в Кировграде

9 Мая по улицам Кировграда впервые прошла колонна исторической техники времен Великой Отечественной войны

День Победы кировградцы отметили патриотическими мероприятиями, главная цель которых — сохранение памяти о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны.

В 08:00 на предзаводской площади филиала "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь" открылся "Привал Победы". Песни военных лет исполнили артисты Дворца культуры "Металлург". Сценой для выступлений стала стилизованная платформа на базе автомобиля "КамАЗ". Рядом с ней сотрудники заводской столовой организовали полевую кухню с ароматной кашей и горячим чаем. Праздничный концерт завершился танцевальной композицией "Майский вальс", в которой также участвовали работники филиала. Организаторы уделили большое внимание костюмам танцоров — они максимально соответствовали стилистике 1940-х годов.

По традиции работники ППМ пришли на мероприятие семьями. В память об этом дне они получили значки с символикой праздника.

Затем в сквере у монумента воинам-металлургам и труженикам тыла Кировградского медькомбината состоялась "Акция памяти". В ней приняли участие директор по персоналу и общим вопросам АО "Уралэлектромедь" Дмитрий Галенковский, директор ППМ Алексей Беннер, председатель Совета ветеранов ППМ Владимир Кайгородов, председатель профсоюзной организации предприятия Алексей Клюкин, председатель молодежной организации Антон Васюта.

9 Мая в Кировграде(2026)|Фото: оргкомитет празднования 9 Мая в Кировграде

9 Мая в Кировграде(2026)|Фото: оргкомитет празднования 9 Мая в Кировграде

"Кировградский медьзавод внес большой вклад в Великую Победу, – подчеркнул Дмитрий Галенковский. – На фронт ушло 2 214 работников, из них больше половины погибли и пропали без вести. К станкам и печам встали женщины и подростки. Своим самоотверженным трудом они приближали нашу долгожданную победу. Наряду с медью завод выпускал аккумуляторную кислоту для авиационной и танковой промышленности, олеум для производства пороха и боеприпасов. Наш священный долг помнить об этом подвиге и любить свою Родину. Желаю каждому из вас благополучия, оптимизма, добра и мира! С праздником! С Днем нашей общей славы и общей благодарности!"

9 Мая в Кировграде(2026)|Фото: оргкомитет празднования 9 Мая в Кировграде

9 Мая в Кировграде(2026)|Фото: оргкомитет празднования 9 Мая в Кировграде

Заводчане возложили цветы к монументу, а затем присоединились к городскому празднику на площади у Мемориала Славы воинам-кировградцам.

9 Мая в Кировграде(2026)|Фото: оргкомитет празднования 9 Мая в Кировграде

9 Мая в Кировграде(2026)|Фото: оргкомитет празднования 9 Мая в Кировграде

81-я годовщина Великой Победы запомнится горожанам торжественным шествием военной техники, которая прошла по центральной улице Кировграда впервые. Уникальный подарок кировградцам и гостям города сделали металлурги, технику предоставил верхнепышминский Музейный комплекс.

Впервые участники праздничных мероприятий увидели легкий танк Т-40, бронеавтомобиль БА-20, самоходную артиллерийскую установку СУ-76М, бронеавтомобиль БА-6 и автомобиль повышенной проходимости "Dodge" WC-51. Машинами управляли водители автотранспортного цеха ППМ, прошедшие специальную подготовку.

9 Мая в Кировграде(2026)|Фото: оргкомитет празднования 9 Мая в Кировграде

9 Мая в Кировграде(2026)|Фото: оргкомитет празднования 9 Мая в Кировграде

После шествия все пять единиц встали на специальной парковке, чтобы все желающие смогли сделать эксклюзивные фотографии, которые будут напоминать им об этом важном моменте.

По традиции на городском стадионе прошла легкоатлетическая "Эстафета мира".

Теги: Кировград, День Победы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети