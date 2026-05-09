Пассажиров, ставших заложниками коллапса аэропортов Юга России, отправят поездом

Назначены дополнительные поезда, чтобы в ближайшие дни разгрузить коллапс, парализовавший аэропорты Юга России после удара беспилотника в диспетчерский центр.

РЖД по поручению Минтранса назначили 17 дополнительных поездов. Они отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно:

№501/502 Новороссийск – Москва отправлением из Новороссийска 9, 10, 11 мая в 17:10

№160/159 Адлер – Москва отправлением из Адлера 9 мая в 16:40 и из Москвы 11 мая в 1:37

№517/518 Адлер – Москва отправлением из Адлера 10 и 11 мая в 8:09 и из Москвы 12 и 13 мая в 1:30

№455/456 Минеральные Воды – Москва отправлением из Минеральных Вод 10 и 11 мая в 19:40

№587/588 Волгоград – Саратов – Москва отправлением из Волгограда 10 мая в 3:15, из Саратова 10 мая в 10:40, а также отправлением из Москвы 11 мая в 23:59 из Саратова 12 мая в 18:22

№555/556 Астрахань – Саратов, отправлением из Астрахани 10 мая в 17:00, далее из Саратова в составе поезда №533/534 Саратов – Москва 11 мая отправлением в 5:35

№533/534 Москва – Саратов отправлением из Москвы 12 мая в 14:15

На эти поезда пассажирам предложено более 5 тыс. мест, стоимость билетов будет фиксированной. Также увеличено количество вагонов в регулярных составах: организовано дополнительно 9 тыс. мест.



Организованы перевозки, стыкующие поезд и автобус:

из городов Грозный, Магас, Владикавказ, Нальчик можно доехать автобусом до Минеральных Вод, а затем пересесть на поезд до Москвы, Санкт-Петербурга или других городов

из Махачкалы в Астрахань автобусом, далее поездом

из Элисты в Волгоград автобусом, далее поездом

Напомним, утром 8 мая беспилотник попал в здание управления воздушной навигацией в Ростове-на-Дону, из-за этого была приостановлена работа аэропортов в городах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Авиакомпании корректируют свои расписания, переносят или отменяют рейсы. По предварительным данным, в южных аэропортах могут находиться до 14 тыс. пассажиров, ожидающих вылета.