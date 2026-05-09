Перемирие продлится с 9 по 11 мая. Россия и Украина обменяются тысячами погибших

Лидер США Дональд Трамп заявил, что перемирие между РФ и Украиной продлится 9, 10 и 11 мая. В это время стороны проведут обмен телами погибших в формате тысяча на тысячу.

Помощник Президента России Юрий Ушаков отметил, что условлено произвести в период перемирия – с 9 по 11 мая включительно – обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными. Договорённость на этот счёт достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом", - отметил Ушаков.



"Мы приветствуем эту инициативу, идущую в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы", - подчеркнул он.