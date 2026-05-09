В Екатеринбурге прошел парад Победы

Парад Победы прошел в Екатеринбурге.

С главной трибуны парад смотрели ветераны и труженики тыла, более 3000 зрителей, членов семей военнослужащих, должностные лица ведомств и служб. Принимали парад полпред УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер. Память погибших почтили минутой молчания.

Открыли парад барабанщики-суворовцы. В строю прошли воспитанники Екатеринбургского суворовского училища, парадные расчеты войск Екатеринбургского военного гарнизона, рота почетного караула управления Центрального военного округа, отличники боевой подготовки, ветераны боевых действий, кавалеры ордена Мужества, участники СВО.

Следом за военными через Площадь 1905 года совершила проезд колонна военной и автомобильной ретро техники: танк Т-34, символ Победы в Великой Отечественной войне, оказавший влияние на исход войны, самоходная артиллерийская установка Су-100, легкий танк Т-70, массовый бронеавтомобиль БМ-10м, БТР-40, легендарная "Катюша", грузовик ЗИС-5, легкая автомобильная и мотоциклетная техника.

Затем проследовала колонна "Бессмертного полка" - екатеринбуржцы шествием пронесли портреты своих предков, ковавших победу в Великой Отечественной войне.